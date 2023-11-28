الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.. وارتفاع اليورو والاسترليني

الدولار
الدولار

 استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم /الثلاثاء/ في البنوك المصرية، على مستوى محافظات الجمهورية.


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 9 - 3 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.67 جنيه للشراء و33.81 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.77 جنيه للشراء، و33.93 جنيه للبيع.


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.77 جنيه للشراء، 33.89 جنيه للبيع.


كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 10 - 6 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.82 جنيه للشراء و39.00 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.94 جنيه للشراء، و39.12 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.97 جنيه للشراء 39.12 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-11-2023 فى البنوك المصرية


وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي ارتفاعا أكثر من 100 جنيه، وسجل 99.13 جنيه للشراء و100.05 جنيه للبيع - وفقا للبنك الأهلي

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