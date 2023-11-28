الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-11-2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

مع عدم استقرار أسعار الدولار خلال هذه الأيام يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث حافظت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم بداخل جميع البنوك المصرية على استقراره المستمر، وذلك منذ بداية شهر نوفمبر الحالي، في ظل أن الأسعار لم تكن تشهد أي تغير منذ عدة أيام؛ لذلك تبلغ أسعار الدولار الأعلى شراءً مبلغ 30.90 جنيه، أما سعر الدولار الأقل بيعا سيبلغ 30.85 جنيه، وذلك طبقا لما أعلن عن عبر الموقع الرسمي لكافة البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والذي جاء كما يلي:

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 
ويسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري مبلغ 30.83 جنيه للشراء وقيمة 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في البنك الأهلي المصري
ويبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعًا.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في بنك مصر 
كما وصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر إلى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في مصرف أبو ظبي الإسلامي
ووصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار ببنك القاهرة اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر
وعن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في بداية التعاملات داخل بنك القاهرة يبلغ 30.95 جنيه بيعا و30.85 جنيه شراء.

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