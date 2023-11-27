الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عصابة تقليد العملات الأجنبية والوطنية وترويجها بـ 6 أكتوبر

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر،  حبس تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات الأجنبية والوطنية، وترويجها بمدينة 6 أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقًا ومديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قيام (شخصين – مقيمين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج العملات الأجنبية "المقلدة" بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر والتحصل على تلك العملات من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية). 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - مبلغ مالى "صحيح").. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع (أحد الأشخاص "له ملعومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية).

وتم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (جهاز "لاب توب" - طابعة ألوان - 3 ذاكرات تخزين "فلاشة" بها نماذج بالعملات المضبوطة - عملات أجنبية مطموسة تستخدم فى طباعة نماذج العملات عليها - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة أكتوبر حبس تشكيل عصابي تقليد العملات الأجنبية

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