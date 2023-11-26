تجديد حبس المتهم بسرقة السيارات بالنزهة

قررت قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة السيارات في منطقة النزهة.

وطالبت النيابة بسرعة إستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

بمواجهته، اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة قطع غيار السيارات الخارجية والعلامات الخاصة بالسيارات بذات الأسلوب.

وأقرَّ بارتكابه واقعتي سرقة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله عامل "سيئ النية"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.