الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بسرقة السيارات بالنزهة

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة النزهة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة السيارات في منطقة النزهة.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وضبط المتهم بالسرقة وبحوزته أجزاء متنوعة من السيارات ومجموعة من المفكات.

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حبس عامل سرق محتويات عيادة طبية في عابدين

وبمواجهته، اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة قطع غيار السيارات الخارجية والعلامات الخاصة بالسيارات بذات الأسلوب.

وأقرَّ بارتكابه واقعتي سرقة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله عامل "سيئ النية"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الإجراءات القانونية المسروقات نشاط إجرامى قطع غيار السيارات النزهة نيابة النزهة

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