القبض على عاطل يسرق السيارات في النزهة 

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل؛ لاتهامه بسرقة السيارات في منطقة النزهة.

وضبط المتهم بالسرقة وبحوزته أجزاء متنوعة من السيارات ومجموعة من المفكات.

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة قطع غيار السيارات الخارجية والعلامات الخاصة بالسيارات بذات الأسلوب.

وأقر بارتكابه واقعتي سرقة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله عامل "سيئ النية"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.