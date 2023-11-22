الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عاطل يسرق السيارات في النزهة 

عاطل
عاطل

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل؛ لاتهامه بسرقة السيارات في منطقة النزهة.

وضبط المتهم بالسرقة وبحوزته أجزاء متنوعة من السيارات ومجموعة من المفكات.

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة قطع غيار السيارات الخارجية والعلامات الخاصة بالسيارات بذات الأسلوب.

وأقر بارتكابه واقعتي سرقة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله عامل "سيئ النية"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات.
 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة منطقة النزهة سرقة السيارات ضبط المسروقات عامل

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