حبس عامل سرق محتويات عيادة طبية في عابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة لاب توب وهاتف محمول من داخل إحدى عيادات الأسنان.

وتمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر متورط بسرقة محتويات من عيادة أسنان في منطقة عابدين.

وتبيَّن عرض جهاز لاب توب، هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل عيادة أسنان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بأسلوب "المغافلة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.