الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة عامل سرق خزينة مكتب في عابدين

محاكمة
محاكمة

بدأت محكمة جنح عابدين، نظر محاكمة عامل بتهمة سرقة خزينة في مكتب كان يعمل به سابقا، والاستيلاء على 3 ملايين و800 ألف جنيه؛ لعلمه باحتفاظ مالكه بأموال داخل خزينة المكتب. 

وكانت محكمة جنح عابدين أجلت يوم الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري محاكمة عامل بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه و800 ألف جنيه من داخل خزينة مكتب كان يعمل به في السابق إلى جلسة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سرق مبلغا ماليا قدره 3 ملايين و800 ألف جنيه من داخل خزينة مكتب أحد الأشخاص، وبإجراء التحقيقات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا سابقا بمكتب المجنى عليه "محل الواقعة"، ومقيم بعين شمس.

محكمة جنح عابدين مكتب خزينة المكتب التقنيات الفنية الحديثة عين شمس

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