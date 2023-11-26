الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية من مندوب توصيل بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة دراجة بخارية من أمام منزل مندوب توصيل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها.

بلاغ بسرقة دراجة نارية 

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من مندوب توصيل، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة دراجته النارية من أمام مسكنه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتمكن من تحديد المتهمين مرتكبى الواقعة وهم 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وتم عمل كمين وألقى القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام مركبة "توك توك" وسرقة دراجة نارية، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

حبس 3 عاطلين بالاسكندرية مندوب توصيل نيابة محرم شرطة كرموز أمن الأسكندرية

مواد متعلقة

حبس ربة منزل وعشيقها قتلا طفلة وحاولا دفنها بدون تصريح في الإسكندرية

حبس عاطلين حاولا ترويج 500 طربة حشيش في غرب الإسكندرية

المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة صاحب محل بالإكراه فى الإسكندرية

المؤبد للمتهمين بقتل سيدة لسرقة مشغولاتها الذهبية في الإسكندرية

إحالة أوراق قبطان سفينة وآخر للمفتى بتهمة جلب 18 مليون قرص مخدر

"نهضة مصر" و"تيدا" الصينية توقعان بروتوكول تعاون لإنتاج الكهرباء من المخلفات الصلبة بالإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل 71 ألف طن سلع استراتيجية.. وانتظام حركة الملاحة البحرية

"الدستور" تستعرض المشروعات القومية بميناء الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة

الأكثر قراءة

المشدد 7 سنوات للبلوجر "أم زياد" بقضية الاتجار بالبشر.. والمحكمة توجه إنذارًا لأصحاب المحتويات الإلكترونية المُخلة

انفجار مولد كهرباء فى بنك بالإسكندرية

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

تأكيدا لانفراد "الدستور".. الملا يفتتح معامل الاختبار الشامل لفحص الذهب والمعادن الأساسية

علاقة حرام.. القصة الكاملة لقضية البلوجر"أم زياد"

القبض على ممرضة هاربة من 44 سنة حبس فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل