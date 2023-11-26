حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية من مندوب توصيل بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة دراجة بخارية من أمام منزل مندوب توصيل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها.

بلاغ بسرقة دراجة نارية

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من مندوب توصيل، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة دراجته النارية من أمام مسكنه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتمكن من تحديد المتهمين مرتكبى الواقعة وهم 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وتم عمل كمين وألقى القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام مركبة "توك توك" وسرقة دراجة نارية، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.