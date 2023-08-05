السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي لسرقة منقولات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاملان وحداد بالسجن لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاح المضبوط والزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد تهامهم في واقعة سرقة منقولات، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.



ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 10786 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العاتربة اول، يفيد بقيام المتهمين بسرقة شقة بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أنه علي اثر تلقي بلاغ من المدعو " ا.ف.ا" رسام معماري ، بسرقة محتويات شقته بمنطقة 6 اكتوبر دائرة القسم ، والاستيلاء علي كل من شاشة تلفزيون واروج كهربائي وكشاف ورسيفر -حقيبة ملابس، وتبين من التحريات قيام كل من "س.ع.ال" عامل، و"ا.م.ع" حداد، و "م.ا.م" عامل، وأن المتهمين توجهوا ليلا واعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض كترات، وقاموا باخفائها للدفاع عن أنفسهم ، وتبين ان المتهمان الاول والثاني بالدلوف الي الشقة محل البلاغ، ومكث المتهم الثالث أسفل العقار لمراقبة الطريق، وتمكنوا من الاستيلاء علي المسروقات عن طريق مفتاح مصطنع والاستيلاء علي المسروقات.



وفروا هاربين وبتكثيف التحريات تم ضبهطما وارشدوا عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من حرفي سيارات وعاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومصادرة السلاحان الأبيض المضبوطين، والزمتهما بالمصاريف الجنائية ، ومعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، والزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد اتهامهم بسرقة سائق سيارة اجرة بالإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى والمستشار محمد إبراهيم عوض، المستشار أكرم محمدين الفضالي.



ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 2501 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بقيام المتهمين باستدراج سائق سيارة أجرة، وسرقته بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، بأنه حال مباشرة المجني عليه " م.ع.ع" سائق سيارة أجرة ، بموقف دمنهور ، حضر إليه المتهمين الأول والثاني كل من " أ.ج.م" حرفي سيارات و "ص.ص.ت" عاطل، وطلبا منه توصليهما الي المستشفي الجامعي الميري بالإسكندرية ، وبوصولهما ظلا يماطلاه إلي أن اتفقا معه علي اصطحابهما الي منطقة نجع السراحنه في برج العرب، مدعين في رغبتهم في التقابل مع أحد معارفهم وبالتوجه الي ذاك المكان طلب منه المتهم الثاني بالتوقف لقضاء حاجته واخرج سلاح أبيض مطوة ووضعها علي جسده ثما انتزع مفاتيح السيارة منها.



وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول بالتعدي عليه بعده ضربات استقرت برأسه بسلاح أبيض ، واستولوا علي السيارة ومبلغ مالي 220 جنيه وهاتف محمول، وقام المتهم الأول ببيع الهاتف المحمول للمتهم الثالث " إ.م.م" الذي يعلم بكون الهاتف المحمول متحصل من جريمة سرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.