استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.. وارتفاع اليورو والإسترلينى

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الإثنين في البنوك المصرية.

ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية " اليورو" ارتفاعا ما بين 3 و10 قروش في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.60 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.71 جنيه للشراء، و33.91 جنيه للبيع.



متوسطات أسعار العملة الأوروبية

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.73 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 3 و20 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.72 جنيه للشراء و38.93 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.84 جنيه للشراء، و39.06 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.86 جنيه للشراء و39 جنيها للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.17 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.