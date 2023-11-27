الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار
سعر الدولار

بالتزامن مع قرب موعد سفر آلاف من المواطنين لخارج البلاد في بداية تعاملات الصباح يحرصون على معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار مقابل سعر الجنيه المصري اليوم حالة من الاستقرار داخل البنوك العاملة في مصر، بينما قد انخفض سعره بالسوق السوداء، ليصدم تجار العملة بالسوق الموازية.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الدستور» أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنوك المصرية.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في البنك المركزي

30.83 جنيه للشراء.

و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في البنك الأهلي

30.75 جنيه للشراء.

و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الإثنين 27 نوفمبر 

30.75 جنيه للشراء.

و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في بنك فيصل الإسلامي

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في البنك العربي الإفريقي الدولي

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في المصرف العربي الدولي

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في مصرف أبوظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

بداية التعاملات الأسبوعية| استقرار أسعار الدولار وارتفاع اليورو والإسترلينى

بدء محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بتغيير العملات الأجنبية بعابدين

سعر الدولار اليوم الاثنين الدولار اليوم الاثنين 27 نوفمبر سعر الدولار اليوم البنوك المصرية الدولار الدولار اليوم

مواد متعلقة

بدء محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بتغيير العملات الأجنبية بعابدين

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 25-11-2023

الأكثر قراءة

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

عاجل.. رغم انعقاد الهدنة.. "القاهرة الإخبارية" تؤكد اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

سكن لكل المصريين.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل

عاجل.. القيادة الوسطى الأمريكية: حاملة الطائرات أيزنهاور وصلت مياه الخليج العربى

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟