سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 مقابل الجنيه المصرى

بالتزامن مع قرب موعد سفر آلاف من المواطنين لخارج البلاد في بداية تعاملات الصباح يحرصون على معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار مقابل سعر الجنيه المصري اليوم حالة من الاستقرار داخل البنوك العاملة في مصر، بينما قد انخفض سعره بالسوق السوداء، ليصدم تجار العملة بالسوق الموازية.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الدستور» أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنوك المصرية.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في البنك المركزي

30.83 جنيه للشراء.

و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في البنك الأهلي

30.75 جنيه للشراء.

و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الإثنين 27 نوفمبر

30.75 جنيه للشراء.

و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في بنك فيصل الإسلامي

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في البنك العربي الإفريقي الدولي

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في المصرف العربي الدولي

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في مصرف أبوظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 نوفمبر في البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.