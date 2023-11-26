الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بداية التعاملات الأسبوعية| استقرار أسعار الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بينما ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، في بداية تعاملات اليوم الأحد، في البنوك العاملة بمصر.

ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر".. استقر سعر الدولار، ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

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وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين (3 -10) قروش في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 33.50 جنيه للشراء، و33.77 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.61 جنيه للشراء، و33.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 26-11-2023 فى البنوك المصرية

متوسطات أسعار العملة الأوروبية 

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.63 جنيه للشراء، و33.75 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين (10 - 30) قرشًا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.51 جنيه للشراء، و38.91 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.63 جنيه للشراء، و39.04 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.69 جنيه للشراء، و38.83 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 99.14 جنيه للشراء، و100.08 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.

أسعار الدولار اليورو صرف الدولار الدولار الامريكي الجنيه المصري

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