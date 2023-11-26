سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 26-11-2023 فى البنوك المصرية
ما زال يحافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري في تداولاته المالية في البنوك المصرية والأجنبية وفق معاملات الصرف في البنك المركزي المصري.
ونعرض في التقرير التالي سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 26-11-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك أسعار العملات الأجنبية اليوم.
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 26-11-2023 في البنوك المصرية
استقر سعر الدولار اليوم الأحد في معاملات البنك المركزي المصري عند 30.8414 جنيه للشراء 30.9386 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في معاملات البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في معاملات بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في معاملات بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في معاملات بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في معاملات بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في معاملات البنك التجاري الدولي cib 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 26-11-2023
يورو
33.6387 جنيه للشراء
33.7509 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.6998 جنيه للشراء
38.8310 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.8806 جنيه للشراء
35.0063 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.6587 جنيه للشراء
20.7252 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2228 جنيه للشراء
8.2492 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.0338 جنيه للشراء
100.3815 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4253 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3187 جنيه للشراء
4.3331 جنيه للبيع