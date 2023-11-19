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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 19-11-2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

يقدم "موقع الدستور" خدمته اليومية الاقتصادية بعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 

نعرض في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الأحد 19-11-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء
و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء
و30.95 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء
و30.95 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدوليcib   30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 19-11-2023 في البنوك المصرية

يورو
33.4352 جنيه للشراء.
33.5529 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى 
38.1940 جنيه للشراء. 
38.3236 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى 
34.6611 جنيه للشراء. 
34.7859 جنيه للبيع.

100 ين يابانى
20.3856 جنيه للشراء. 
20.4539 جنيه للبيع.

ريال سعودى
8.2235 جنيه للشراء. 
8.2498 جنيه للبيع.

دينار كويتى 
99.9204 جنيه للشراء. 
 100.3391 جنيه للبيع.

درهم إماراتى
8.3961 جنيه للشراء. 
8.4239 جنيه للبيع.

اليوان الصينى
4.2536 جنيه للشراء. 
4.2682 جنيه للبيع.

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