كيف تنجح مصر في زيادة حجم الصادارات المصرية لتوفير الدولار؟

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه لتحقيق نجاح في زيادة حجم الصادرات المصرية، هناك عدة عوامل يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف.

تعزيز التنافسية:

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يمكن لمصر زيادة حجم صادراتها من خلال تحسين جودة المنتجات وتكلفتها وفتح قنوات تسويق جديدة، يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم البحث والتطوير وتوجيه الاستثمار نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

التوسع في الأسواق الخارجية:

وأكد أنه من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق الخارجية وتوقيع اتفاقشيات تجارية مع دول أخرى، يمكن لمصر زيادة حجم صادراتها. كما يمكن تعزيز الحضور الدولي عبر مشاركة ممثلي الشركات في المعارض والفعاليات الدولية.

دعم القطاعات الصادرة:

وأشار الي أنه يمكن للحكومة دعم القطاعات ذات القدرة على التصدير من خلال تقديم تسهيلات مالية وتشجيع الابتكار وتحفيز الإنتاج بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.

تحسين بيئة الأعمال:

وأوضح أنه يمكن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين البنية التحتية وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات المصدرة.

تعزيز الشراكات الدولية:

وأكد أنه من خلال تعزيز التعاون الدولي والشراكات مع الدول الأخرى، يمكن لمصر تحقيق نمو مستدام في حجم الصادرات وتنويع قاعدة العملاء.

تشجيع ريادة الأعمال:

وأوضح أنه يمكن لمصر تعزيز حجم صادراتها من خلال دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتوفير بيئة مشجعة للابتكار والإبداع وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات الأسواق العالمية.

تطوير البنية التحتية:

وأوضح أنه يمكن لمصر تعزيز حجم صادراتها من خلال استثمارات في تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الطرق والموانئ والخدمات اللوجستية الأخرى، مما يقلل من تكاليف الشحن ويزيد من كفاءة تصدير المنتجات.

تعزيز الوعي بالتسويق الدولي:

وأشار الي أنه يمكن للحكومة والمؤسسات ذات الصلة تعزيز الوعي بأساليب التسويق الدولي وتقديم الدعم والتوجيه للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير استراتيجيات تسويق فعالة تستهدف الأسواق العالمية.



وأوضح أنه تظهر تحقيق النجاح في زيادة حجم الصادرات المصرية أهمية تبني استراتيجيات متعددة المستويات والتي تشمل التركيز على التنافسية والتوسع الدولي ودعم القطاعات الصادرة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في التنمية والبنية التحتية، من خلال هذه الجهود المتكاملة، يمكن لمصر تحقيق زيادة مستدامة في حجم صادراتها وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

