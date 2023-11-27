الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تشارك في مؤتمر حماية وتأمين صناعة الدواجن لمواجهة التحديات

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شارك معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراض اليوم  في المؤتمر الأول بعنوان حماية وتأمين صناعة الدواجن "حماية وتأمين صناعة الدواجن"، وبحضور الدكتور محمد الشافعى مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني والدكتور أحمد عبد الخالق وكيل المعهد للإرشاد والتدريب ضمن كوكبة من العاملين بقطاع صناعة الدواجن من باحثين ونواب البرلمان ومربين ومنتجين.

صناعة الدواجن

وناقش المؤتمر التحديات والأزمات التي تواجهها صناعة الدواجن وكيفية الوصول لحلول تطبيقية لها وكيفية تأمين الصناعة من التقلبات السوقية ويأتي دور المعهد البحثي والعلمي في تطوير السلالات المحلية والمستنبطه وعمل المقررات الغذائية بما يتناسب مع الازمات والتحديات التي يواجهها القطاع ونظرا لأهمية الدور الذي يقوم به المعهد ابدي الأستاذ عمرو علي صاحب شركة طيبه لجدود الدواجن استعداده لتمويل عمل المعهد في تطوير السلالات.

كما ناقش المؤتمر أبرز المشكلات والأزمات وكيفية تفعيل دور الرقابة وتنفيذ التشريعات واستخدام الرقمنه والتطور في الاتصالات  لحل الازمات وايضا كيفية الوصول للتنمية المستدامة في القطاع.

ورشة عمل بعنوان نباتات الزينة وعلاقتها بالدخل القومي

وكان نظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية  ورشة عمل بعنوان نباتات الزينة وعلاقتها بالدخل القومي. 

وفي هذا الإطار قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين إنه نظرا لأهمية الزهور ونباتات الزينة كمحاصيل غير تقليدية ذات عائد اقتصادي متميز سواء تم تسويقها محليا أو من خلال التصدير، حيث ساهمت في زيادة قيمة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتحقيق خطط التنمية وهذة الصناعةالحيوية ساهمت خلق وتوفير فرص عمل وأن مصر تتمتع بمناخ معتدل وتربية خصبة لإنتاج معظم أنواع الزهور ونباتات الزينة علي مدار ألعام واضاف حلمي ان هذة الورشة سوف تناقش عدة موضوعات نباتات الزينة وعلاقتها بالدخل القومي والمردود الاقتصادي للحدائق العامة وسبل تمنيتها  والتغيرات المناخية وتأثيرها علي نباتات الزينة.

الزراعة تشارك مؤتمر حماية وتأمين صناعة الدواجن لمواجهة

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