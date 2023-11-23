قائمة أسعار كتاكيت الفراخ والبط والرومي اليوم الخميس في بورصة الدواجن

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن، حيت تعد الكتاكيت من مدخلات الإنتاج والتي يكون لها تأثير على أسعار الدواجن بشكل نهائي، ونستعرض في التقرير التالي أسعار الكتاكيت وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 23 فبراير وقد جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس

سجلت أسعار كتكوت عمر يوم يسجل 31 جنيها اليوم داخل بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت ابيض قطعان عمر يوم 24.25 جنيه.

سجل سعر كتكوت ساسو عمر يوم 21 جنيها.

بلغ سعر كتكوت ساسو بيورعمر يوم 21 جنيها.

و سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم 11.5 جنيها.

سعر كتكوت هجين عمر يوم تسجل 15.5 جنيها.

سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم تسجل 18.5 جنيها.

كتكوت روزي بيور عمر يوم 19 جنيها.

أسعار كتاكيت البط اليوم الخميس

سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم 33 جنيه.

سعر تكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم يسجل 41.25 جنيه.

كتكوت بط مسكوفى عمر يوم مابين 53.00 جنيه و53.50 جنيه.

ارتفع سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم ليسجل 54 جنيه.

أسعار كتاكيت الرومي اليوم الخميس

كتكوت رومي أبيض عمر يوم مابين 125.00 جنيه و125.00 جنيه.

سجل كتكوت رومي أبيض شهر 205.00 جنيه و205.00 جنيه.

بلغ كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم مابين 52.00 جنيه و52.00 جنيه.

كتكوت رومي برونزي 300 جرام 103.00 جنيه و 103.00 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الخميس

أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة القصبي للإستثمار تسجل 30 جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة حسن الغريب تسجل 26جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة كايرو ثري إية للدواجن تسجل 29جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة الصلاح تسجل 29جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة الوادي تسجل 29جنيه.