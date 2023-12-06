أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن المصرية

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الكتاكيت على مدار اليوم.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ونستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار الكتاكيت في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء وفقا إلى أخر تحديث في البورصة.

أسعار الكتاكيت البيضاء ببورصة الدواجن

كتكوت أبيض شركات عمر يوم 26 جنيه و31 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم 24 جنيه و24.25 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيه و16 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت ساسو بيور عمر يوم 16 جنيه و17 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت بلدي حر عمر يوم 7 جنيه و8 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت هجين عمر يوم 10 جنيه و11 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت جيل ثاني عمر يوم 12 جنيه و13 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت روزي بيورعمر يوم 16 جنيهو 17 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

أسعار كتكوت البط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 29.5 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 55 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت بط مولاردعمر عمر يوم 56 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

لحم بط فرنساوي كيلو 65 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

لحم بط مولار كيلو 65 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت الرومي اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

كتكوت رومي أبيض يوم 125.00 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت رومي أبيض شهر 205.00 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت رومي أسمر برونزي يوم 52.00 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت رومي برونزي 300 جرام 103.00 جنيه ، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.