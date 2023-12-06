الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن المصرية

كتاكيت
كتاكيت

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الكتاكيت على مدار اليوم.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 

ونستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار الكتاكيت في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء وفقا إلى أخر تحديث في البورصة.

أسعار الكتاكيت البيضاء ببورصة الدواجن

 كتكوت أبيض شركات عمر يوم 26 جنيه و31 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم 24 جنيه و24.25 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

 كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيه و16 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

 كتكوت ساسو بيور عمر يوم 16 جنيه و17 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت بلدي حر عمر يوم 7 جنيه و8 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت هجين عمر يوم 10 جنيه و11 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت جيل ثاني عمر يوم 12 جنيه و13 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت روزي بيورعمر  يوم 16 جنيهو 17 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

أسعار كتكوت البط اليوم الأربعاء  في بورصة الدواجن

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 29.5 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 55 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

 كتكوت بط مولاردعمر عمر يوم 56 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

لحم بط فرنساوي كيلو 65 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

 لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

 لحم بط مولار كيلو 65 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن في الأسواق الشعبية اليوم الأربعاء 6-12-2023

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الكتاكيت الرومي اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

كتكوت رومي أبيض يوم 125.00 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

 كتكوت رومي أبيض شهر 205.00 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت رومي أسمر برونزي يوم 52.00 جنيه، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

كتكوت رومي برونزي 300 جرام 103.00 جنيه  ، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة اسعار الكتاكيت اليوم الكتاكيت اليوم الأربعاء الكتاكيت اليوم بورصة الدواجن الكتاكيت

مواد متعلقة

استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين عمر يوم في بورصة الدواجن لجميع الشركات

التعاملات الصباحية: أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. قنابل موقوتة تحيى ذكريات الحرب العالمية الثانية.. مخاوف من آلاف الذخائر غير المنفجرة فى غزة

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين