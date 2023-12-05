استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت استقرار في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وقد شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وينعكس أسعار الكتاكيت على أسعار الدواجن، حيث أنها ضمن مدخلات الإنتاج في تربية الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

بلغ سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم 26 جنيه و31 جنيه، اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن.

بلغ سعركتكوت أبيض قطعان عمر يوم 24 جنيه و24.25 جنيه، اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن.

بلغ سعر كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيه و16 جنيه، اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن.

بلغ سعر كتكوت ساسو بيور عمر يوم 16 جنيه و17 جنيه، اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن.

بلغ سعركتكوت بلدي حر عمر يوم 7 جنيه و8 جنيه، اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن.

بلغ سعركتكوت هجين عمر يوم 10 جنيه و11 جني

بلغ سعركتكوت جيل ثاني عمر يوم 12 جنيه و13 جنيه

بلغ سعركتكوت روزي بيورعمر يوم 16 جنيهو 17 جنيه

أسعار كتكوت البط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

بلغ سعركتكوت بط فرنساوي عمر يوم 29.5 جنيه

بلغ سعركتكوت بط مسكوفي عمر يوم 55 جنيه

بلغ سعر كتكوت بط مولاردعمر عمر يوم 56 جنيه

بلغ سعرلحم بط فرنساوي كيلو 65 جنيه

بلغ سعر لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيه

بلغ سعر لحم بط مولار كيلو 65 جنيه

أسعار الكتاكيت الرومي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

بلغ سعركتكوت رومي أبيض يوم 125.00 جنيه

بلغ سعر كتكوت رومي أبيض شهر 205.00 جنيه

بلغ سعركتكوت رومي أسمر برونزي يوم 52.00 جنيه

بلغ سعركتكوت رومي برونزي 300 جرام 103.00 جنيه