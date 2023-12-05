الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت استقرار في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وقد شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وينعكس أسعار الكتاكيت على أسعار الدواجن، حيث أنها ضمن مدخلات الإنتاج في تربية الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات  الصباحية والتي جاءت  كالتالي:

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

بلغ سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم 26 جنيه و31 جنيه، اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن.

 بلغ سعركتكوت أبيض قطعان عمر يوم 24 جنيه و24.25 جنيه، اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن.

بلغ سعر كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيه و16 جنيه، اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن.

بلغ سعر كتكوت ساسو بيور عمر يوم 16 جنيه و17 جنيه، اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن.

 بلغ سعركتكوت بلدي حر عمر يوم 7 جنيه و8 جنيه، اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن.

 بلغ سعركتكوت هجين عمر يوم 10 جنيه و11 جني

 بلغ سعركتكوت جيل ثاني عمر يوم 12 جنيه و13 جنيه

 بلغ سعركتكوت روزي بيورعمر  يوم 16 جنيهو 17 جنيه

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم 2023

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 5-12-2023 فى مصر

أسعار كتكوت البط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

بلغ سعركتكوت بط فرنساوي عمر يوم 29.5 جنيه 

 بلغ سعركتكوت بط مسكوفي عمر يوم 55 جنيه

بلغ سعر كتكوت بط مولاردعمر عمر يوم 56 جنيه 

بلغ سعرلحم بط فرنساوي كيلو 65 جنيه 

بلغ سعر لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيه 

بلغ سعر لحم بط مولار كيلو 65 جنيه 

أسعار الكتاكيت الرومي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

بلغ سعركتكوت رومي أبيض يوم 125.00 جنيه 

بلغ سعر كتكوت رومي أبيض شهر 205.00 جنيه 

 بلغ سعركتكوت رومي أسمر برونزي يوم 52.00 جنيه

بلغ سعركتكوت رومي برونزي 300 جرام 103.00 جنيه 

أسعار الكتاكيت سعر كتكوت أبيض شركات سعركتكوت أبيض قطعان سعر كتكوت ساسو عمر سعر كتكوت ساسو بيور سعركتكوت بلدي حر

مواد متعلقة

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين عمر يوم في بورصة الدواجن لجميع الشركات

التعاملات الصباحية: أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

التعاملات الصباحية| قائمة أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والشركات

الأكثر قراءة

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

إغراقها بمياه البحر.. تفاصيل مثيرة ضمن مخططات إسرائيل لتدمير أنفاق حركة حماس

هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل حد السيول

ماجدة خير الله: ناهد السباعى رفضت الزواج من أجل ناهد فريد شوقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة