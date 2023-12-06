الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بيض
بيض

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار البيض، خاصة في ظل تراجع أسعاره خلال الفترة الماضية، والبيض من السلع التي لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب في تحديد أسعاره.

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار البيض في مستهل التعاملات الصباحية وفقا إلى أخر تحديث في بورصة الدواجن للبيض.

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء:

  • طبق البيض الأحمر: يسجل اليوم 118 جنيهًا.
  • طبق البيض الأبيض: يسجل اليوم 116 جنيهًا.
  • طبق البيض البلدي: يسجل اليوم 135 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في الشركات

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض )120.5 جنيها للطبق.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في شركة  الزراعي الرئيسية ( الأبيض )119 جنيها للطبق.

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في شركة  البنا جروب ( البني )121.75 جنيها للطبق.

جاء سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في شركة  الصالحية ( الأبيض )119 جنيها للطبق.

قدر سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في شركة  أكتوبر ( الأبيض )121 جنيها للطبق.

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في شركة  أكتوبر ( البني )119 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في شركة  شوشة المنيا ( البني )121 جنيها للطبق.

وقد سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في شركة  أحمد الجوهري ( الأبيض )119 جنيها للطبق.

استقرار أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

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كما سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )120 جنيها للطبق.

بينما سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في شركة  أحمد الجوهري ( البني )120 جنيها للطبق.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في شركة  الصحراوي وبسيون ( البني )119 جنيها للطبق.

جاء سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في شركة  كمشيش ( البني )119 جنيها للطبق.

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