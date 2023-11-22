الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والشركات

البيض
البيض

البيض من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، فقد شهدت أسعار البيض تراجعا ملحوظا منذ الساعات القليلة الماضية، بعد أن شهدت ثبات في الأسعار عند أعلي مستوى لها والذي استمر إلى عدت أسابيع، فقد شهدت الأسعار اليوم حالة من الأستقرار عند نفس تراجع أمس.

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار البيض اليوم الأربعاء في البورصة

استقر سعر كرتونة  البيض البلدي اليوم الأربعاء 22 نوفمبرفي بورصة الدواجن حيث 147 جنيها للطبق.

سجل سعر كرتونة  البيض الأحمر اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن لتسجل 120 جنيها.

بلغ سعر كرتونة  البيض الأبيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن لتسجل 118 جنيها.

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أسعار البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء21 نوفمبر 2023

سعر كرتونة البيض اليوم في الشركات

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض )124.5 جنيها للطبق.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الزراعي الرئيسية ( الأبيض )121 جنيها للطبق.

سجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  البنا جروب ( البني )123.75 جنيها للطبق.

جاء سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الصالحية ( الأبيض )121 جنيها للطبق.

قدر سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أكتوبر ( الأبيض )121 جنيها للطبق.

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أكتوبر ( البني )123 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  شوشة المنيا ( البني )123 جنيها للطبق.

وقد سجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أحمد الجوهري ( الأبيض )119 جنيها للطبق.

كما سجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الصحراوي وبسيون ( الأبيض )120 جنيها للطبق.

بينما سجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أحمد الجوهري ( البني )120 جنيها للطبق.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الصحراوي وبسيون ( البني )122 جنيها للطبق.

جاء سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  كمشيش ( البني )123 جنيها للطبق.

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