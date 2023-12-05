الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

بيض
بيض

شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار اليوم، في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، وتعتمد أسعار البيض على العرض والطلب في أسعارها، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف.

وتقدم الدستور لمتابعهيا أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض الأحمر اليوم 

استقر طبق البيض الأحمر اليوم الإثنين في بورصة الدواجن لتسجل 118 جنيها مقابل أسعار أمس 119 جنيها للطبق.

سعر طبق البيض الأبيض 

طبق البيض الأبيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن يسجل 116 جنيها 

سعر طبق البيض البلدي اليوم الثلاثاء 

تراجع طبق البيض البلدي اليوم الإثنين في بورصة الدواجن لتسجل سعر 135 جنيها.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الشركات

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض )120.5 جنيها للطبق.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في شركة  الزراعي الرئيسية ( الأبيض )119 جنيها للطبق.

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في شركة  البنا جروب ( البني )121.75 جنيها للطبق.

جاء سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في شركة  الصالحية ( الأبيض )119 جنيها للطبق.

قدر سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في شركة  أكتوبر ( الأبيض )121 جنيها للطبق.

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في شركة  أكتوبر ( البني )119 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في شركة  شوشة المنيا ( البني )121 جنيها للطبق.

وقد سجل سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في شركة  أحمد الجوهري ( الأبيض )119 جنيها للطبق.

كما سجل سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )120 جنيها للطبق.

بينما سجل سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في شركة  أحمد الجوهري ( البني )120 جنيها للطبق.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في شركة  الصحراوي وبسيون ( البني )119 جنيها للطبق.

جاء سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في شركة  كمشيش ( البني )119 جنيها للطبق.

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