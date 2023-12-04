الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تراجع أسعار البيض اليوم الإثنين فى مستهل التعاملات الصباحية ببورصة الدواجن

بيض
بيض

تراجعت أسعارالبيض اليوم في بورصة الدواجن، بعد ارتفاع استمر عدت أشهر، والبيض من السلع التي تعتمد علي العرض والطلب، وشهدت سوق الدواجن حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية نتيجة إلي استقرار أسعار الأعلاف.

 

سعر طبق البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن 

وتستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض الأحمر اليوم الإثنين 

تراجع طبق البيض الأحمر اليوم الإثنين في بورصة الدواجن لتسجل 118 جنيها مقابل أسعار أمس 119 جنيها للطبق.

 

سعر طبق البيض الأبيض اليوم الإثنين 

طبق البيض الأبيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن يسجل 116 جنيها 

 

سعر طبق البيض البلدي اليوم الإثنين 

تراجع طبق البيض البلدي اليوم الإثنين في بورصة الدواجن لتسجل سعر 135 جنيها.

 

سعر كرتونة البيض اليوم في الشركات

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض )120.5 جنيها للطبق.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الزراعي الرئيسية ( الأبيض )119 جنيها للطبق.

سجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  البنا جروب ( البني )121.75 جنيها للطبق.

جاء سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الصالحية ( الأبيض )119 جنيها للطبق.

قدر سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أكتوبر ( الأبيض )121 جنيها للطبق.

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أكتوبر ( البني )119 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  شوشة المنيا ( البني )121 جنيها للطبق.

وقد سجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أحمد الجوهري ( الأبيض )119 جنيها للطبق.

كما سجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )120 جنيها للطبق.

بينما سجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أحمد الجوهري ( البني )120 جنيها للطبق.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الصحراوي وبسيون ( البني )119 جنيها للطبق.

جاء سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  كمشيش ( البني )119 جنيها للطبق.

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