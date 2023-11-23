الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار طبق البيض البلدي والأبيض والأحمر اليوم الخميس في بورصة الدواجن

بيض
بيض

استقرت أسعار البيض في التعاملات الصباحية وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن، حيث إن أسعار البيض يتم تحديدها وفقا للعرض والطلب.

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن 

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض البلدي اليوم الخميس

استقر سعر كرتونة  البيض البلدي اليوم الخميس 23 نوفمبرفي بورصة الدواجن حيث 147 جنيها للطبق.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم الخميس

سجل سعر كرتونة  البيض الأحمر اليوم الخميس 23 نوفمبر  في بورصة الدواجن لتسجل 120 جنيها.

سعر طبق البيض الأبيض اليوم الخميس

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس 23 نوفمبر في بورصة الدواجن لتسجل 118 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والشركات

أسعار البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء21 نوفمبر 2023

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 20-11-2023 في المزارع والشركات

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن واستقرار البيض فى الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم في الشركات

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض )124.5 جنيها للطبق.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الزراعي الرئيسية ( الأبيض )121 جنيها للطبق.

سجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  البنا جروب ( البني )123.75 جنيها للطبق.

جاء سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الصالحية ( الأبيض )121 جنيها للطبق.

قدر سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أكتوبر ( الأبيض )121 جنيها للطبق.

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أكتوبر ( البني )123 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  شوشة المنيا ( البني )123 جنيها للطبق.

وقد سجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أحمد الجوهري ( الأبيض )119 جنيها للطبق.

كما سجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الصحراوي وبسيون ( الأبيض )120 جنيها للطبق.

بينما سجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أحمد الجوهري ( البني )120 جنيها للطبق.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الصحراوي وبسيون ( البني )122 جنيها للطبق.

جاء سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  كمشيش ( البني )123 جنيها للطبق.

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