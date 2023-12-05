أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 5-12-2023 فى مصر

يبحث عشاق الدواجن مع صباح كل يوم معرفة أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في مصر، حيث استقرت أسعار الدواجن اليوم بشكل طفيف، وخاصة البيضاء، طبق ما أعلنت بورصة الدواجن، فسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بتعاملات اليوم الصباحية مبلغ 63 جنيها، على أن يصل للمستهلك النهائي بمبلغ الـ68 جنيها إلى 75 جنيها، طبق المنطقة والمحل الذي سيقوم بالبيع.

أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 5-12-2023

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور التالية سعر الدواجن اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بمختلف أنواعها سواء كانت البيضاء أو البلدي بالأسواق وبورصة الدواجن، وخاصة عقب انخفاضها أيضا أمس، طبق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التي تتبع لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء للكيلو مبلغ 63 جنيها تسليم أرض المزرعة، لكي تباع في المحلات بمبلغ يتراوح ما بين مبلغ 68 و75 جنيها للكيلو الواحد، طبق الأسعار المحددة من خلال المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

أسعار الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء

وسجّل سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.

انخفاض أسعار الدواجن الحمراء اليوم الثلاثاء

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» استقرارا اليوم الثلاثاء، إذ وصلت إلى 73 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك إلى نحو 85 جنيها إلى 95 جنيها للكيلو جرام.

أسعار البانية اليوم الثلاثاء

ويتراوح سعر كيلو البانية اليوم الثلاثاء بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيها، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.

سعر البيض اليوم الثلاثاء

وسجل اليوم الثلاثاء سعر طبق البيض الأبيض 118 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

وسجل اليوم الثلاثاء سعر طبق البيض الأحمر 120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيهًا.

وسجل اليوم الثلاثاء سعر البيض البلدي 147 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 155 و160 جنيهًا.