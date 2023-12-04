الذرة بـ12300 والصويا بـ28000 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الذرة وفول الصويا، اليوم الاثنين، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتينى 13200 جنيه، وسجل سعر طن الذرة برازيلى 13200 جنيه، كما سجل سعر طن الذرة أوكراني 12200 جنيه، وسجل سعر طن الذرة تركى 12300 جنيه.

أسعار الذرة

وبلع سعر أردب الذرة الرفيعة محلي حورس 2400 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الشامية 2000 جنيه، وسجل سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتينى 14000جنيه، كما سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40000 جنيه، وسجل سعر كسب صويا محلى 44% 32000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا 46% محلى 33500 جنيه، وسجل سعر كسب صويا مستورد 34000 جنيه.

أسعار علاف فول الصويا

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 37600 جنيه ارضه، فيما سجل سعر صويا فول فات محلي 36800 جنيه ارضه، صويا هاى فات 43% مستورد 29000 جنيه ارضه ، وسجل سعر صويا هاى فات 43% محلي 28000 جنيه ارضه ، فيما سجل كسب عباد +36% 19500 جنيه، وسجل سعر جيلوتين مستورد 45000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى 10000جنيه، وسجل سعر جيلوتين محلى 43000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة 8950 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن اعلاف بادى 22400 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 22200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 22100 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 21500 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 20200 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20000 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 19000 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 18000 جنيه.