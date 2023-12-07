ننشر أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 فى مصر

يكثر البحث عن أسعار الدواجن وأسعار البيض للمقارنة هذه الأسعار الموجودة في الأسواق بالأسعار المتداولة في المبادرة التي نفذتها الدولة لخفض الأسعار ومواجهة غلاء التجار.



نعرض في التقرير التالي اسعار الدواجن اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في مصر بمختلف أنواعها وكذلك سعر البيض.





أسعار الفراخ اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في مصر



أسعار الفراخ البيضاء 62 جنيها

أسعار الفراخ الساسو 74 جنيها

أسعار الدواجن البلدي 110 جنيهات

أسعار الدواجن أمهات بيضاء 57 جنيها

بياض أبيض سلك 48 جنيها

أسعار الدواجن بياض أبيض أرضي 51 جنيها

بياض أحمر سلك 58 جنيها

بياض أحمر أرضي 61 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات 31 جنيها

كتكوت أبيض قطعان 24.25 جنيه

كتكوت ساسو 16 جنيها

كتكوت ساسو بيور 17 جنيها

كتكوت بلدي 8 جنيهات

كتكوت هجين 11 جنيها

كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيه

سعر البيض اليوم

بيض أبيض 116 جنيها

بيض أحمر 118 جنيها

بيض بلدي 135 جنيها



اسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 52 جنيها

بط مسكوفي عمر يوم 54.50 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 32 جنيها

بط فرنساوي بيور عمر يوم 42 جنيها

بط مولار مستورد عمر يوم 60 جنيها

بط مولار مستورد عمر 15 يوما 66 جنيها

كيلو بط بلدي 90 جنيها

كيلو بط مولار 60 جنيها

كيلو بط فرنساوي 55 جنيها

كيلو بط مسكوفي 90 جنيها

اسعار الرومي اليوم



رومي أبيض عمر يوم 120 10 جنيهات

رومي أبيض شهر/كيلو 230 22 جنيها

رومي برونزي 300 جرام 100 5 جنيهات

رومي أسمر برونزي عمر يوم 50 5 جنيها

رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 100 جنيه