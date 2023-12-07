ننشر أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 فى مصر
يكثر البحث عن أسعار الدواجن وأسعار البيض للمقارنة هذه الأسعار الموجودة في الأسواق بالأسعار المتداولة في المبادرة التي نفذتها الدولة لخفض الأسعار ومواجهة غلاء التجار.
نعرض في التقرير التالي اسعار الدواجن اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في مصر بمختلف أنواعها وكذلك سعر البيض.
أسعار الفراخ اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في مصر
أسعار الفراخ البيضاء 62 جنيها
أسعار الفراخ الساسو 74 جنيها
أسعار الدواجن البلدي 110 جنيهات
أسعار الدواجن أمهات بيضاء 57 جنيها
بياض أبيض سلك 48 جنيها
أسعار الدواجن بياض أبيض أرضي 51 جنيها
بياض أحمر سلك 58 جنيها
بياض أحمر أرضي 61 جنيها
أسعار الكتاكيت اليوم
كتكوت أبيض شركات 31 جنيها
كتكوت أبيض قطعان 24.25 جنيه
كتكوت ساسو 16 جنيها
كتكوت ساسو بيور 17 جنيها
كتكوت بلدي 8 جنيهات
كتكوت هجين 11 جنيها
كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيه
سعر البيض اليوم
بيض أبيض 116 جنيها
بيض أحمر 118 جنيها
بيض بلدي 135 جنيها
اسعار البط اليوم
بط بغال جرموه عمر يوم 52 جنيها
بط مسكوفي عمر يوم 54.50 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 32 جنيها
بط فرنساوي بيور عمر يوم 42 جنيها
بط مولار مستورد عمر يوم 60 جنيها
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 66 جنيها
كيلو بط بلدي 90 جنيها
كيلو بط مولار 60 جنيها
كيلو بط فرنساوي 55 جنيها
كيلو بط مسكوفي 90 جنيها
اسعار الرومي اليوم
رومي أبيض عمر يوم 120 10 جنيهات
رومي أبيض شهر/كيلو 230 22 جنيها
رومي برونزي 300 جرام 100 5 جنيهات
رومي أسمر برونزي عمر يوم 50 5 جنيها
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 100 جنيه