الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ننشر أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 فى مصر

الدواجن
الدواجن

يكثر البحث عن أسعار الدواجن وأسعار البيض للمقارنة هذه الأسعار الموجودة في الأسواق بالأسعار المتداولة في المبادرة التي نفذتها الدولة لخفض الأسعار ومواجهة غلاء التجار.
 

نعرض في التقرير التالي اسعار الدواجن اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في مصر بمختلف أنواعها وكذلك سعر البيض.

 

أسعار الفراخ اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في مصر
 

أسعار الفراخ البيضاء 62 جنيها
أسعار الفراخ الساسو 74 جنيها
أسعار الدواجن البلدي 110 جنيهات
أسعار الدواجن أمهات بيضاء 57 جنيها
بياض أبيض سلك 48 جنيها
أسعار الدواجن بياض أبيض أرضي 51 جنيها
بياض أحمر سلك 58 جنيها
بياض أحمر أرضي 61 جنيها

 

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت أبيض شركات 31 جنيها
كتكوت أبيض قطعان 24.25 جنيه 
كتكوت ساسو 16 جنيها
كتكوت ساسو بيور 17 جنيها
كتكوت بلدي 8 جنيهات
كتكوت هجين 11 جنيها
كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه 
كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيه 

سعر البيض اليوم 

بيض أبيض 116 جنيها
بيض أحمر 118 جنيها
بيض بلدي 135 جنيها
 

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن المصرية

اسعار البط اليوم 

بط بغال جرموه عمر يوم 52 جنيها
بط مسكوفي عمر يوم 54.50 جنيه 
بط فرنساوي عمر يوم 32 جنيها
بط فرنساوي بيور عمر يوم 42 جنيها
بط مولار مستورد عمر يوم 60 جنيها
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 66 جنيها
كيلو بط بلدي 90 جنيها
كيلو بط مولار 60 جنيها
كيلو بط فرنساوي 55 جنيها
كيلو بط مسكوفي 90 جنيها

اسعار الرومي اليوم 
 

رومي أبيض عمر يوم 120  10 جنيهات
رومي أبيض شهر/كيلو 230  22 جنيها
رومي برونزي 300 جرام 100  5 جنيهات
رومي أسمر برونزي عمر يوم 50  5 جنيها
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 100 جنيه

 

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أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع المصرية

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أسعار جرام الفضة النقي اليوم الأربعاء في بورصة المعادن

اسعار الدواجن أسعار الفراخ سعر البيض اليوم أسعار الكتاكيت أسعار الفراخ البيضاء

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