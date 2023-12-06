أسعار جرام الفضة النقي اليوم الأربعاء في بورصة المعادن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الفضة خاصة في ظل إرتفاع أسعار الذهب، فقد يلجاء الكثير من المواطنينإلى استخدام الفضة كابديل للذهب حيث انها تتدخل في صناعة من أهم الصناعات وهى صناعة الأكسسورات.

أسعار جرام الفضة اليوم الأربعاء في بورصة المعادن

ونستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار الفضة في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 6 ديسمبر في بورصة المعادن بالجنبية مقابل السعر العالمي.

سعر جرام الفضة اليوم

جرام فضة نقي عيار 99.9: سجل اليوم سعر 24.03 جنيهًا مقابل السعر بالدولار الأمريكي والذي سجل 0.78 دولار أمريكي).

جرام فضة بريطاني عيار 95.8: سجل اليوم سعر 23.02 جنيهًا مقابل السعر بالدولار الأمريكي والذي سجل0.74 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5: سجل اليوم سعر 22.23 جنيهًا مقابل السعر بالدولار الأمريكي والذي سجل 0.72 دولار أمريكي.

أسعار جرام الفضة البريطاني اليوم الأربعاء في بروصة المعادن



- جرام فضة عيار 916: سجل اليوم سعر 22.01 جنيهًا مقابل السعر بالدولار الأمريكي والذي سجل0.71 دولار أمريكي.



- جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودية): سجل اليوم سعر 21.03 جنيهًا مقابل السعر بالدولار الأمريكي والذي سجل0.68 دولار أمريكي.

أسعار جرام الفضة الأيطالي اليوم الأربعاء في بروصة المعادن

جرام فضة عيار 800: سجل اليوم سعر 19.22 جنيهًا مقابل السعر بالدولار الأمريكي والذي سجل 0.62 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 750: سجل اليوم سعر 18.02 جنيهًا مقابل السعر بالدولار الأمريكي والذي سجل 0.58 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 585: سجل اليوم سعر 14.06 جنيهًا مقابل السعر بالدولار الأمريكي والذي سجل 0.45 دولار أمريكي.