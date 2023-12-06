أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 6-12-2023

تهتم شريحة كبيرة بمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6-12-2023 سواء المشغولات أو السبائك وذلك لاعتبار المعدن الأصفر زينة وخزينة وفي ظل التذبذب الشديد في البورصات العالمية جراء التغيرات الجيوسياسية الكبيرة في الشرق الأوسط بسبب الحرب على غزة، لذلك يهتم العديد بشراء الذهب كونه وعاء إدخاري آمن، لذا ارتفع سعره كثيرًا الأسابيع الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6-12-2023

ويشهد سوق الصاغة المحلية ثباتا مستمرا في أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6-12-2023 حيث افتتح أسعار المعدن النفيس على استقرار واضح في جميع المحافظات، بينما شهد سعر الأوقية انخفاضا قويا في البورصات العالمية للمعادن.

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الصاغة

ومنذ بداية الاسبوع الجاري، يحاول سعر جرام الذهب الحفاظ على مستوياته رغم القفزات الأخيرة، حيث يسجل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية حوالي 2790 جنيها للجرام، وهذا هو نفس سعره يوم أمس دون احتساب التكاليف الإضافية.

سعر جرام الذهب عيار 24 الأربعاء 6-12-2023 في الصاغة

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر هو 3189 جنيهًا، ولم يشهد أي تغيرات في بداية اليوم يُعتبر هذا السعر هو الأعلى في السوق المصرية، ويعتبر العيار 24 هو العيار الأعلى جودةً في مصر، والأقل تشكيلًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأربعاء 6-12-2023 في الصاغة

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد حافظ على أرباحه في سوق الصاغة، حيث سجل 2790 جنيهًا. يُعتبر العيار 21 هو الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 الأربعاء 6-12-2023 في الصاغة

ويحاول سعر جرام الذهب عيار 18 الاستقرار قرب مستوى 2400 جنيه للجرام، بعد أن انخفض أمس ليصل إلى 2391 جنيها، ويعتبر هذا العيار الأكثر مبيعًا في الوجه البحري.

سعر الجنية الذهب عيار 21 الأربعاء 6-12-2023 "وزن 8 جرام"

أما سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، فقد استقر صباحًا عند حوالي 22320 جنيها، ويزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيدي.

سعر سبيكة الذهب

محليًا، استقر سعر سبيكة الذهب عيار 24، على الرغم من انخفاضها في التداولات العالمية، حيث بلغ سعرها حوالي 99014 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر سبيكة الذهب بالدولار الأمريكي

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميًا، حيث شهد سعر أوقية الذهب عالميًّا انخفاضًا طفيفًا خلال التعاملات ليصل إلى 2025 دولارا بعد ارتفاعه القوي.

إقرأ أيضًا: تخطى حاجز الـ 200 دولار.. "التموين" تكشف أسباب ارتفاع سعر الذهب (فيديو)