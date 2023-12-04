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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

الذهب
الذهب

مع بدء التعاملات الصباحية حرص الشباب المقبلين على الزواج في بداية حياتهم على معرفة سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 4 ديسمبر  2023 في مصر عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم ببداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة المصرية، وجود حالة استقرار ملحوظ، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، لكي يسجل 2800 جنيه بدون مصنعية في بداية التعاملات.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 4 ديسمبر  2023 في مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 4 ديسمبر  2023 في مصر. 

وعن سعر الذهب اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، في الصاغة ببداية التعاملات الصباحية، ونرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقً لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 3200 جنيه، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارًا إذ سجل نحو 2933 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 4 ديسمبر

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعيه، إذ سجل نحو 2800 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 4 ديسمبر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعيه، إذ سجل نحو 2400 جنيه دون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارًا أيضًا بمحلات الصاغة بدون مصنعيه إذ سجل نحو 1872 جنيهًا وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

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سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 4 ديسمبر 

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 4 ديسمبر  2023، استقرارًا في محلات الصاغة، حيث بلغ نحو سعر 22400 جنيه للشراء، فيما بلغت الأونصة الذهبية حوالي 2072 دولارًا.

سعر جرام الذهب أسعار الذهب سعر الذهب بمصر محلات الصاغة أسعار الذهب عيار 21

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