سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بالبنوك المصرية

يحرص آلاف من المواطنين المسافرين للخارج على معرفة سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5-12-2023 عبر جوجل، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 في البنوك المصرية، وسط ترقب لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقرر انعقاده في ديسمبر الجاري للنظر بإمكانية تثبيت سعر الفائدة.

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 5-12-2023

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الثلاثاء.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 30.8414 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي ببنك مصر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر في بنك قطر الوطني QNB

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني(QNB) 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر في السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 48.70 جنيه و48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه و49 جنيهًا للبيع.