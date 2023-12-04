الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بترويج العملات الأجنبية المقلدة على المواطنين بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس المتهمين بترويج العملات الأجنبية المقلدة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" يحمل جنسية إحدى الدول، سائق "له معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد استخدامها فى عمليات نصب واحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى وقيامهما بإنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى الترويج لبيع العملات الأجنبية والتواصل والاتفاق مع الضحايا على التقابل بالأماكن العامة وتسليمهم عملات أجنبية "مقلدة" مقابل مبالغ مالية من العملة المحلية واتخاذهما شقة سكنية بالقاهرة وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأوراق معدة لتزوير العملات – عدد من الأدوات المستخدمة فى عمليات "التقليد" -  جهاز حاسب آلى "لاب توب" – جواز سفر "مزور" - عدد 2 رخصة قيادة دولية "مزورين"– سيارة - 3 هواتف محمول – مبلغ مالى من العملات الأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.. وبفحص جهاز الحاسب الآلى والهواتف المحمولة فنيًا تبين احتوائها على العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى).

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس المتهمين العملات الاجنبية النصب القاهرة

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