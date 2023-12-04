حبس المتهم بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس المتهم بقتل جاره في مشاجرة بسبب خلافات جيرة سابقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل جاره إثر أدعاء مشاجرة بمنطقة حلوان، بالقاهرة وتم التحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة.



تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطار من قسم شرطة حلوان يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع جريمة قتل إثر ادعاء مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.



تبين من خلال التحريات أن مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما على إثرها سدد المتهم طعنة نافذة بجسد المجني عليه ويدعى «وحيد.م» أنهي حياته في الحال.



أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.