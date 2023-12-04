الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم

الدولار
الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الاثنين في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية " اليورو" تراجعا ما بين 6 إلى 9 قروش في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.41 جنيه للشراء و33.60 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.52 جنيه للشراء، و33.72 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.55 جنيه للشراء، 33.67 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 3 - 17 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.95 جنيه للشراء و39.25 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.08 جنيه للشراء، و39.38 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.16 جنيه للشراء 39.30 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99 جنيها للشراء و99.95 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي

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