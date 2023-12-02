سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 2-12-2023

تتصاعد حدة البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 2-12-2023 مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي والحصول على القسط الثاني من القرض، حيث تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية ثبات واستقرار في كافة البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية.

سعر الدولار اليوم في مصر

نعرض لكم سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 2-12-2023 من خلال لوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى تأثير العملة الأجنبية في البنوك المصرية وفقا لحالة العرض والطلب ومدى تأثير العملة على الاقتصاد المحلي وهى كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك CIB عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار الأمريكي بنحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي وصلت قيمة الدولار الأمريكي إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC وصل الدولار إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية استقر الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار تداول العملات الأجنبية في البنوك المصرية

وصل اليورو الأوروبي إلى 33.64 جنيه للشراء و33.803 جنيه للبيع.

يتداول الجنيه الاسترليني بنحو 38.96 جنيه للشراء و39.134 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي إلى 8.21 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 99.81 جنيه للشراء و100.26 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الاماراتي إلى 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.