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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب للبيع والشراء اليوم الجمعة 1-12-2023 فى مصر

الذهب
الذهب

ارتفاعات متتالية شهدها سعر الذهب في مصر على مدار الأسابيع الماضية جعل سعر الذهب عيار 21 يتخطى 2800 جنيه وهو العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في مصر.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر كي نرصد مدى استقرار الأسعار  ارتفعت أم انخفضت من جديد.
 

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر  

انخفاض ملحوظ شهده سعر الذهب عيار 21 في معاملات اليوم على عكس معاملات أمس، حيث سجل  للبيع 2750 جنيها وللشراء 2780 جنيها. 

كذلك كان الحال بالنسبة لسعر الذهب عيار 24 حيث سجل للبيع 3143 جنيه وللشراء 3177 جنيه 
وسجل سعر الذهب عيار 22 للبيع 2881 جنيه وللشراء 2912 جنيه 

وسجل سعر الذهب عيار 18 للبيع 2357 جنيها وللشراء 2383 جنيها.
وسجل سعر الذهب عيار 14 للبيع 1833 جنيها وللشراء 1853 جنيها.
اما سعر الذهب عيار 12 سجل للبيع 1571 جنيها وللشراء 1589 جنيها.
سجل سعر الاونصة للبيع 97743  جنيها وللشراء 98809 جنيهات. 
سجل سعر الجنيه الذهب للبيع 22000 جنيه وللشراء 22240 جنيها.
سجل سعر الكيلو من الذهب للبيع 3142857 جنيها وللشراء 3177143 جنيها.
 

أسعار الذهب في مصر تترقب تطورات سوق الدولار

بعد موجة التغيرات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 1-12-2023
 

سعر جرام الذهب عيار 24 245.56 ريال سعودى 
سعر جرام الذهب عيار 22 225.09 ريال سعودى 
سعر جرام الذهب عيار 21 214.86 ريال سعودى 
سعر جرام الذهب عيار 18 184.17 ريال سعودى 
سعر جرام الذهب عيار 14 143.24 ريال سعودى 
سعر أونصة الذهب بيع 7،637.63 ريال سعودى 
سعر أونصة الذهب شراء 7،641.38 ريال سعودى 
 

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