الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد موجة التغيرات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار.

 

جاء ذلك وسط ترقب الأسواق لبيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، والذي سيلعب دورًا هامًا في توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

 

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.


قال سعيد إمبابي، الخبير في صناعة الذهب، وعضو شعبة الذهب،  إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 2810 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية بنحو دولار لتسجل 2039 دولارًا.


وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3212 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2406 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1874 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22480 جنيهًا.

 

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية.

 


وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2795 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 2800 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 30 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2008 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2038 دولارًا.

 


وتوقع ارتفاع أسعار الذهب على المدى البعيد، بفعل استمرارالأحداث الجيوساسية في المنطقة، بجانب تزايد التوقعات بإنهاء الفيجرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي مع داية العام المقبل.

 

وتوقع ارتفاع أسعار الذهب على المدى البعيد، بفعل استمرارالأحداث الجيوساسية في المنطقة، بجانب تزايد التوقعات بإنهاء الفيجرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي مع داية العام المقبل.

 

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