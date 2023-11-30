سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 فى مصر
ينال البحث عن سعر الذهب في مصر اهتمام الكثيرين مع الارتفاعات المتواصلة التي تشهدها مختلف أسعار الأعيرة المتداولة بداية من عيار 18 وعيار 21 وعيار 24 وكذلك سعر الجنيه الذهب.
ننشر في التقرير التالي سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في مصر وفق الأسعار المتداولة على منصات الذهب.
سعر الذهب للبيع والشراء اليوم
سجل سعر الذهب عيار 24 لليع 3،206 جنيه وللشراء 3،229 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 22 للبيع 2،939 جنيه وللشراء 2،960 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 2،805 جنيه وللشراء 2،825 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،404 جنيه وللشراء 2،421 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 14 للبيع 1،870 جنيه وللشراء 1،883 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،603 جنيه وللشراء 1،614 جنيه
سجل سعر الاونصة للبيع 99،698 جنيه وللشراء 100،409 جنيه
سجل سعر الجنيه الذهب للبيع 22،440 جنيه وللشراء 22،600 جنيه
سجل سعر الكيلو من الذهب للبيع 3،205،714 جنيه وللشراء 3،228،571 جنيه
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سعر الذهب في السعودية
سعر جرام الذهب عيار 24 246.51 ريال سعودي
سعر جرام الذهب عيار 22 225.97 ريال سعودى
سعر جرام الذهب عيار 21 215.69 ريال سعودى
سعر جرام الذهب عيار 18 184.88 ريال سعودى
سعر جرام الذهب عيار 14 143.80 ريال سعودى
سعر أونصة الذهب بيع 7،667.25 2 ريال سعودى
سعر أونصة الذهب شراء 7،671.00 ريال سعودى