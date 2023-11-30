الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 فى مصر

سعر الذهب
سعر الذهب

ينال البحث عن سعر الذهب في مصر اهتمام الكثيرين مع الارتفاعات المتواصلة التي تشهدها مختلف أسعار الأعيرة  المتداولة بداية من عيار 18 وعيار 21 وعيار 24 وكذلك سعر الجنيه الذهب.

 

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في مصر وفق الأسعار المتداولة على منصات الذهب.


سعر الذهب للبيع والشراء اليوم 

سجل سعر الذهب عيار 24  لليع 3،206 جنيه وللشراء 3،229 جنيه 
سجل سعر الذهب عيار 22  للبيع 2،939 جنيه وللشراء 2،960 جنيه 
سجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 2،805 جنيه وللشراء 2،825 جنيه 
سجل سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،404 جنيه وللشراء 2،421 جنيه 
سجل سعر الذهب عيار 14 للبيع 1،870 جنيه وللشراء 1،883 جنيه 
سجل سعر الذهب عيار 12  للبيع 1،603 جنيه وللشراء 1،614 جنيه 
سجل سعر الاونصة  للبيع 99،698 جنيه وللشراء 100،409 جنيه 
سجل سعر الجنيه الذهب للبيع 22،440 جنيه وللشراء 22،600 جنيه 
سجل سعر الكيلو من الذهب للبيع 3،205،714 جنيه وللشراء 3،228،571 جنيه

 

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سعر جرام الذهب عيار 24 246.51 ريال سعودي 
سعر جرام الذهب عيار 22 225.97 ريال سعودى 
سعر جرام الذهب عيار 21 215.69 ريال سعودى 
سعر جرام الذهب عيار 18 184.88 ريال سعودى 
سعر جرام الذهب عيار 14 143.80 ريال سعودى 
سعر أونصة الذهب بيع 7،667.25 2 ريال سعودى 
سعر أونصة الذهب شراء 7،671.00  ريال سعودى

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