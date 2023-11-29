تعرف على سعر الجنيه الذهب اليوم والعملات الذهبية في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم يصل لأرقام كبيرة في ظل الظرف الراهن الذي يشهد فيه الذهب قفزات هائلة حيث أن سعر جنيه الذهب يتأثر بسعر عيار 21 باعتباره مصنوع منه، حيث تختلف العملات الذهبية من حيث وزنها ما بين ربع جنيه ونصف جنيه وجنيه وخمسة جنيهات ويهتم الكثير بمعرفة سعر الجنيه الذهب اليوم عبر البحث بمحرك جوجل.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 22520 جنيها بينما سجل نصف جنيه الذهب 11260 وربع جنيه الذهب سجل اليوم 5630 مع العلم أن هذه أسعار العملات الذهبية دون اضافة سعر المصنعية.

أوزان العملات الذهبية

سعر الذهب عيار 18 اليوم

مسجل سعر الذهب عيار 18 فى أخر تحديث له اليوم 2413 جنيه للجرام الواحد ويتوفر من هذا النوع المشغولات الذهبية وعند البيع تضاف المصنعية على الجرام لكل قطعه حسب وزنها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

أما عيار 21 فقد حقق في آخر تحديث له اليوم 2815 جنيه للجرام الواحد ويعد هذا النوع هو الأكثر شيوعا خاصة أنه يتوفر منه القطع الذهبية والحلي وكذلك أيضا العملات الذهبية.

مشغولات الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم

أما سعر الذهب عيار 24 فقد سجل اليوم في آخر تحديث له بدون أضافه سعر المصنعيه 3217 جنيه للجرام الواحد حيث يتوفر من هذا النوع السبائك الذهبية بأوزانها المختلفة والتي تبدأ من نصف جرام وحتى الكيلو جرام.

اوزان السبائك الذهبية

سعر الذهب في السوق العالمي

وسجل سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية اليوم 2041 دولار للأونصة.

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وكانت أسعار الذهب قد وصلت لأرقام غير مسبوقة خلال الشهر الجاري بعد حوالي ستة شهور من الانخفاضات بعد قرار وقف تحصيل الضريبة الجمركية على الذهب الوارد من الخارج مع الأشخاص حيث وصل في ادنى مستوى له الى 2150 للجرام من عيار 21 بينما يقترب سعر الذهب من العيار ذاته الآن إلى 2900 جنيه للجرام.