"التموين" تكشف تفاصيل أول ماكينة ATM لسحب سبائك الذهب (فيديو)

أعلن الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، عن إطلاق أول ماكينة لسحب سبائك ذهبية للمواطنين في مصر، في إطار تشجيع الادخار وتسهيل الحصول على الذهب بأسعار مناسبة.

وقال "فرج" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن هذه الماكينة تعمل بنفس طريقة ماكينات الصراف الآلي العادية، حيث يدخل المواطن بطاقته المصرفية واختيار السبيكة التي يرغب في شرائها، ومن ثم يتسلمها من الماكينة بعد خصم قيمتها من حسابه.

وأضاف أن هذه الماكينة متوفرة في عدة دول حول العالم منذ سنوات، وأنه تمت تجربتها في مصر في أحد المولات التجارية، وسيتم تعميمها في المستقبل القريب في أماكن أخرى.

وشارك "فرج" في افتتاح المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نبيو"، الذي حضره وزيرا التموين والصناعة، والذي شهد إطلاق أول ماكينة لسحب الذهب في مصر.