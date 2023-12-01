الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد والأسمنت الجمعة 1 ديسمبر 2023 

مواد البناء
مواد البناء

يكثر البحث عن أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت في مصر لرصد تطورات الأسعار سواء بالاستقرار أو مزيد من الارتفاع أم الانخفاض من جديد مثلما حدث خلال معاملات هذا الأسبوع الذي شهدت فيه أسعار الحديد انخفاضًا بقيمة 500 جنيه.

وفي التقرير التالي ننشر آخر تطورات أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 في مصر، وفق المصانع المتداولة.


 سعر الحديد اليوم  
 

حديد  عز 41،500 جنيه.
حديد بشاى 41،000 جنيه.
حديد العتال 39،500 جنيه.
حديد المعادى 38،500 جنيه.
حديد الكومى 38،000 جنيه.
حديد المراكبى 39،500 جنيه.
حديد عطية 39،200 جنيه.
حديد العشري 39،000 جنيه.
حديد  بيانكو 38،000 جنيه.
حديد المصريين 39،500 جنيه.
حديد الجيوشي 38،200 جنيه.
حديد سرحان 38،000 جنيه.
حديد مصر ستيل 39،000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 

أسمنت المعلم 2،060 جنيه.
اسمنت السهم 2،060 جنيه.
أسمنت الفهد 2،050 جنيه.
أسمنت وادي النيل 2،080 جنيه.
العسكري بني سويف 2،070 جنيه.
أسمنت المسلح 2،320 جنيه.
جنوب الوادي 2،080 جنيه.
أسمنت المخصوص 2،290 جنيه.
أسمنت السويس 2،300 جنيه.
أسمنت السويدي 2،450 جنيه.
أسمنت العسكري 2،100 جنيه.
أسمنت النصر 2،200 جنيه.
أسمنت سيناء 42.5 2،060 جنيه.
أسمنت حلوان 2،300 جنيه.
أسمنت المنيا 2،120 جنيه.
أسمنت المهندس 2،250 جنيه.
أسمنت تايتان 2،080 جنيه.
أسمنت المصري 2،080 جنيه.
أسمنت الممتاز 2،100 جنيه.
أسمنت التعمير 2،200 جنيه.
أسمنت الصعيد 2،250 جنيه.
أسمنت أسيوط 2،250 جنيه.
أسمنت المصريين 2،210 جنيه.
أسمنت العامرية عادة 2،430 جنيه.
أسمنت البرج 2،410 جنيه.
أسمنت الماكس 2،200 جنيه.
أسمنت النهضة 2،220 جنيه.
أسمنت أسوان 2،180 جنيه.
أسمنت السد العالي 2،170 جنيه.
أسمنت قنا 2،250 جنيه.
 

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سعر الطوب الأحمر 

طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه.
طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه.
طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه.
طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه.
طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه.
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه.
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه.
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم. 

سعر الرمل والزلط 
 

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيهًا.
رمل خشن متر مكعب 95 جنيهًا.
زلط عادة متر مكعب 200 جنيه.
زلط فينو متر مكعب 275 جنيهًا.
زلط مخصوص متر مكعب 230 جنيهًا.
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيهًا. 

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