الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جدول مواعيد قطارات السكة الحديد على خط  القاهرة - أسوان اليوم الاربعاء

جريدة الدستور

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر والتي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

مواعيد قطارات سكك حديد مصر 

في التقرير التالي ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2023 والتي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه. 

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جدول مواعيد قطارات السكة الحديد الـ VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

مواعيد القطارات  القاهرة أسوان ومواعيد القطارات المحسنة

قطار رقم 90، موعد التحرك من محطة القاهرة الساعة 10.10م، موعد الوصول الى محطة أسوان الساعة 1.30 م.

مواعيد القطارات الروسي العادية

قطار رقم 1010، موعد التحرك من القاهرة 5 ص، موعد الوصول الى محطة أسوان 2.30 م.

 

قطار رقم 80، موعد التحرك من القاهرة الساعة 9ص، موعد الوصول الى اسوان 2.05 ص.

 

قطار رقم 1004، موعد التحرك من القاهرة الساعة 9.30 ص، موعد الوصول الى اسوان الساعة 11.10 م.

 

قطار رقم 164، موعد التحرك من القاهرة الساعة 3.30 م، موعد وصول محطة اسوان 7.40 ص

 

قطار رقم 188، موعد التحرك من القاهرة الساعة 6 م، موعد وصول محطة اسوان الساعة 11 ص.

 

رقم 1014، موعد التحرك من القاهرة الساعة 6.50 م،، موعد وصول محطة اسوان الساعة 9 ص

 

مواعيد القطارات المكيفة الروسي

 

قطار رقم 3006، موعد التحرك من  الاسكندرية الساعة12 ص ، موعد وصول محطة اسوان الساعة 1.30 م.

 

قطار رقم 3008، موعد التحرك من الاسكندرية الساعة 8.40 ص، موعد وصول محطة اسوان الساعة 10.25 م.

 

قطار رقم 2012، موعد التحرك من القاهرة الساعة 5.30 م، موعد وصول محطة اسوان 6.20 ص.

 

قطار رقم 988، موعد التحرك من القاهرة الساعة 7.10 م، موعد وصول محطة اسوان 7.50 ص.

 

مواعيد قطارات تالجو الاسبانية

 

قطار رقم 2030، موعد التحرك من القاهرة الساعة7 م ، موعد الوصول لمحطة اسوان 6.40 ص.

 

مواعيد قطارات القاهرة أسوان النوم

 

قطار رقم 1086، التحرك من القاهرة الساعة 7.20 م، موعد الوصول لمحطة اسوان الساعة 8.55 ص

 

قطار رقم 86 التحرك من القاهرة الساعة 7.45 م، الوصول الى محطة اسوان 9.25 ص.

 

قطار رقم 82، التحرك من القاهرة الساعة 9.10 م، الوصول الى محطة اسوان 11.10 ص.

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جدول مواعيد قطارات السكة الحديد الـ VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

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