بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهدته أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت على رغم من الارتفاع الذي استقرت عليه الأسعار على مدار الأسابيع الماضية وفق الشركات المصنعة المتداولة في مصر.

في هذا التقرير نعرض أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 وفق الانخفاض الجديد الذي استقرت عليه الأسعار في الوقت الحالي.



سعر الحديد اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

انخفض سعر طن حديد عز بـ 500 جنيه عن الأسابيع الماضية حيث سجل 41500 جنيه.

وسجل سعر طن حديد بشاى 41000 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد العتال 39500 جنيه.

سعر طن حديد المعادى 38500 جنيه.

سعر طن حديد الكومى 38000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبى 39500 جنيه.

سعر طن حديد عطية 39200 جنيه.

سعر طن حديد العشري 39000 جنيه.

سعر طن حديد المصريين 39500 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي 38200 جنيه.

سعر طن حديد سرحان 38000 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل 39000 جنيه.

سعر طن حديد بيانكو 38000 جنيه.



اسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المعلم 2060 جنيها.

اسمنت السهم 2060 جنيها.

أسمنت الفهد 2050 جنيها.

أسمنت وادي النيل 2080 جنيها.

العسكري بني سويف 2070 جنيها.

أسمنت المسلح 2320 جنيها.

جنوب الوادي 2080 جنيها.

أسمنت المخصوص 2290 جنيها.

أسمنت السويس 2300 جنيه.

أسمنت السويدي 2450 جنيها.

أسمنت العسكري 2100 جنيه.

أسمنت النصر 2200 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5 2060 جنيها.

أسمنت حلوان 2300 جنيه

أسمنت المنيا 2120 جنيها.

أسمنت المهندس 2250 جنيها.

أسمنت تايتان 2080 جنيها.

أسمنت المصري 2080 جنيها.

أسمنت الممتاز 2100 جنيه.

أسمنت التعمير 2200 جنيه.

أسمنت الصعيد 2250 جنيها.

أسمنت أسيوط 2250 جنيها.

أسمنت المصريين 2210 جنيهات.

أسمنت العامرية عادة 2430 جنيها.

أسمنت البرج 2410 جنيهات.

أسمنت الماكس 2200 جنيه.

أسمنت النهضة 2220 جنيها.

أسمنت أسوان 2180 جنيها.

أسمنت السد العالي 2170 جنيها.

أسمنت قنا 2250 جنيها.

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