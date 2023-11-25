أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر السبت 25-11-2023

يبحث عن أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 25-11-2023 ربات البيوت في كافة محافظات الجمهورية، خاصة الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية تكفي أفراد الأسرة من اللحوم والدواجن والأسماك في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية للمستهلكين.

أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 25-11-2023

يتناول التقرير أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 25-11-2023 في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع "الدستور" للقراء وتهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وهي كما يلي:

سجل كيلو الفراخ البيضاء نحو المزارع للتجار نحو 60 جنيهًا، وفي الأسواق والمحلات التجارية نحو 63 جنيهًا، وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل كيلو الفراخ البلدي نحو المزارع للتجار نحو 65 جنيهًا، وفي الأسواق والمحلات التجارية نحو 76 جنيهًا، وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل كيلو الفراخ الساسو نحو المزارع للتجار نحو 70 جنيهًا، وفي الأسواق والمحلات التجارية نحو 75 جنيهًا، وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل كيلو الفراخ الأمهات نحو المزارع للتجار نحو 55 جنيهًا، وفي الأسواق والمحلات التجارية نحو 61 جنيهًا، وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل كيلو البانية في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 170 جنيهًا.

سجل كيلو الكبد والقوانص في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 88 جنيهًا.

سجل كيلو الأوراك في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 90 جنيهًا.

سجل كيلو الأجنحة في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 60 جنيهًا.

سجل كيلو الهياكل في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 20 جنيهًا.



أسعار البيض و الكتاكيت في الأسواق المحلية

بلغ سعر الكتكوت الأبيض نحو 27 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت جيل ثان نحو 17.5 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت الساسو نحو 16 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت البلدي نحو 10.5 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت الأربو نحو 28.5 جنيه.

بلغت كرتونة البيض الأبيض في المزارع نحو 120 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 125 جنيهًا.

بلغت كرتونة البيض الأحمر في المزارع نحو 120 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 125 جنيهًا.

بلغت كرتونة البيض البلدي في المزارع نحو 130 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 140 جنيهًا.