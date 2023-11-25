السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر السبت 25-11-2023

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

يبحث عن أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 25-11-2023 ربات البيوت في كافة محافظات الجمهورية، خاصة الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية تكفي أفراد الأسرة من اللحوم والدواجن والأسماك في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية للمستهلكين.

أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 25-11-2023

يتناول التقرير أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 25-11-2023 في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع "الدستور" للقراء وتهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وهي كما يلي:

سجل كيلو الفراخ البيضاء نحو المزارع للتجار نحو 60 جنيهًا، وفي الأسواق والمحلات التجارية نحو 63 جنيهًا، وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل كيلو الفراخ البلدي نحو المزارع للتجار نحو 65 جنيهًا، وفي الأسواق والمحلات التجارية نحو 76 جنيهًا، وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

txt

لعشاق الفضة.. سعر جرام الفضة 925 اليوم 23 نوفمبر 2023 في مصر

txt

سعر طن الذرة وفول الصويا وأعلاف الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

 

سجل كيلو الفراخ الساسو نحو المزارع للتجار نحو 70 جنيهًا، وفي الأسواق والمحلات التجارية نحو 75 جنيهًا، وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل كيلو الفراخ الأمهات نحو المزارع للتجار نحو 55 جنيهًا، وفي الأسواق والمحلات التجارية نحو 61 جنيهًا، وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل كيلو البانية في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 170 جنيهًا.

سجل كيلو الكبد والقوانص في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 88 جنيهًا.

سجل كيلو الأوراك في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 90 جنيهًا.

سجل كيلو الأجنحة في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 60 جنيهًا.

سجل كيلو الهياكل في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 20 جنيهًا.

txt

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 24-11-2023

txt

900 جنيه للطن.. انخفاض سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الخميس في الأسواق


أسعار البيض و الكتاكيت في الأسواق المحلية

بلغ سعر الكتكوت الأبيض نحو 27 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت جيل ثان نحو 17.5 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت الساسو نحو 16 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت البلدي نحو 10.5 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت الأربو نحو 28.5 جنيه.

بلغت كرتونة البيض الأبيض في المزارع نحو 120 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 125 جنيهًا.

بلغت كرتونة البيض الأحمر في المزارع نحو 120 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 125 جنيهًا.

بلغت كرتونة البيض البلدي في المزارع نحو 130 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 140 جنيهًا.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

أسعار الفراخ الفراخ بورصة الدواجن اليوم بورصة الدواجن بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

أكبر مدن كندا تواجه ارتفاعًا حادًا لـ"جرائم الكراهية"

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

طارق فهمى يكشف لـ الدستور المكاسب الأمريكية من توقف الحرب الإسرائيلية

مستشار سابق لزيلينسكى: انتصار قوات كييف على أرض المعركة أمر مستحيل

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 25-11-2023

زاخاروفا: موسكو سترد على انضمام مولدوفا لعقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. كيف يؤثر دخول الحوثيين الحرب على مستقبل المنطقة؟

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى