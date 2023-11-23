لعشاق الفضة.. سعر جرام الفضة 925 اليوم 23 نوفمبر 2023 في مصر

سعر الفضة اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 في بورصة المعادن من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر محركات البحث (جوجل).

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

سعر جرام الفضة 925 اليوم 23 نوفمبر 2023 في مصر

ونستعرض في السطور التالية ووفقا إيل أخر تحديث في بورصة المعادن أسعار الفضة اليوم الخميس 23 نوفمبر وقد جاءت قائمة الأسعار كالتالي.

سعر جرام الفضة اليوم

جرام فضة نقي عيار 99.9

بلغ سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس في بورصة المعادن 23.58 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.76 دولار أمريكي.



سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس في بورصة المعادن 22.59 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.73.

جرام فضة استرليني عيار 92.5

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الخميس في بورصة المعادن 21.81 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.70 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 916

جرام فضة عيار 916 اليوم الخميس في بورصة المعادن 21.81 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.70 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) 20.63 اليوم الخميس في بورصة المعادن 21.81 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.67.

جرام فضة عيار 800

جرام فضة عيار 800اليوم الخميس في بورصة المعادن 21.81 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.61 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 750

جرام فضة عيار 750 اليوم الخميس في بورصة المعادن 21.81 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.57 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 585

جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس في بورصة المعادن 21.81 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لجرام الفضة والذي سجل 0.45 دولار أمريكي.