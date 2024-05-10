تشوهات في الوجه والرأس وحروق من الدرجة الثانية.. الطالبة كارولين مرقس: "نفسي أرجع زي الأول"

تحدثت الطالبة كارولين مرقس صاحبة واقعة الحروق داخل مدرسة خاصة بعد ثكب مياه مغلية عليها، وقالت الطالبة كارولين مرقس فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنها فى الصف السادس الابتدائي بالمدرسة.

وكشفت كارولين فى أول تصريحات لها عن الواقعة قائلة:« كنت واقفة مع أصحابي فى فناء المدرسة وتفاجأت بأن فى مياة مغلية نازلة عليا وبسرعة حطيت إيدى على وشي وكنت اشعر بوجع شديد»

وأضافت:« إدارة المدرسة أخدتنى على طول على الدكتورة اللى فى المدرسة وحطتلى كريم للحروق وبعدها طلعت عند مكتب المديرة ثم توجهنا الى القسم أنا وبابا وماما».

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وتابعت:« كل ما اتمناه أن أرجع كويسة كما كنت ومن فعلت ذلك هى إدارية ومشرفة الدور وليست معلمة».

من جانبها، قالت “سالى - والدة الطالبة” إن الإدارية تم عرضها على النيابة بالامس وتم إخلاء سبيلها مؤكدة أنها لن تترك حق إبنتها وفى انتظار باقى الاجراءات القانونية.

استهتار مدرسة يحرق تلميذة

وتسبب استهتار معلمة داخل مدرسة خاصة في منطقة فيصل بالجيزة في كارثة حقيقية، فقد شوهت المعلمة وجه طالبة بالصف السادس الابتدائي بعد إلقاء مياه مغلية فوقها.

قالت والدة الطالبة كارولين مرقس، في الصف السادس الابتدائي، إن ابنتها "كارولين" كانت واقفة في فناء المدرسة مع صديقتها وتفاجأت بسقوط مياه مغلية على رأسها من الدور الأول، حيث كانت المعلمة تلقي هذه المياه ولا تلتفت إذا كان هناك طلاب في الفناء أم لا.

وأضافت والدة الطالبة، في تصريحات لـ"الدستور": حدث لابنتى تشوهات في الوجه والرأس وحروق من الدرجة الثانية، وحررت محضرًا في قسم شرطة العمرانية.

وناشدت والدة الطفلة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتدخل لمتابعة التحقيقات ورد الحق لابنتها.