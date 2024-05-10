الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى كاترينا لوسيا بوكينو

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى كاترينا لوسيا بوكينو، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولدت كاترينا لوسيا في تورينو في 9 يناير 1737 وتم تعميدها على الفور ، لأنه لسوء الحظ في تلك الأوقات كان هناك خوف على حياة الأطفال حديثي الولادة. كانت كاترينا لوسيا ، الأكبر من بين ستة أشقاء ماتوا في سن الطفولة. توفت أمها عن عمر يناهز 28 عامًا وبعد 13 يومًا توفي والدها أيضًا عن عمر يناهز 30 عامًا ؛ تم دفن كلاهما في عام 1748 في مقابر سان فيليبو.

في سن الحادية عشرة، انتقلت كاترينا إلى أعمامها الذين عاشوا في منزل يملكه الكاميليون. وكان الكاهن بيجرون مرشدًا روحيًا لها ؛ جعلها أعمامها تعمل كخياطة في متجر. قدمت المناولة الأولى لها في كاتدرائيةالقديسين بروسيسو ومارتينيانو. في سن السادسة عشرة ، اقترح أعمامها زواجها من إغناطيوس دومينيكو راجنا ، صاحب محل صائغ . فانجبت منه ابنتان مارغريتا وماريا تيريزا ، لكنهما كانتا أشعة الشمس الوحيدة في الزواج الذي تحول إلى الفشل ، لأن الزوج كان ذا شخصية حزينة ومريبة ، ومدمن على الكحول ومقامر عنيد ، وهكذا تم تبديد جميع موادهم تدريجياً ، وتم تجريد المنزل من كل شيء حتى وصل إلى الإفلاس.

لجأ إغناطيوس إلى الخمر ولم يبق للزوجة المسكينة سوى الضرب والإهانة والحزن. على الرغم من أن حماتها نصحتها بتركه ، إلا أنها لم ترغب في التخلي عن زوجها ولجأت معه هو وبناتها الصغيرات في علية في ساحة كارولينا. ساءت الأمور أكثر فأكثر ، في 9 سبتمبر 1759م قتل زوجها عن عمر يناهز 28 عاماً . شمرت الأرملة الشابة البالغة من العمر 22 عامًا عن أكمامها ، كما يقولون ، وبعد انتقالها مع الفتيات إلى كانتوني القديس أفينتينو. وفتحت متجر صغير لبيع الخردوات وكان قريب من ملتقي شارع القديس فينشنزو حيث يأتي الكثير من الفقراء ليتلقوا مساعدات من المتبرعين.

كما يحيي الكاثوليك ذكرى القديس يوحنا من أفيلا الأسقف ومعلم الكنيسة وولد يوحنا في توليدو (ألمودوفار ديل كامبو) بإسبانيا يوم 6 يناير عام 1500م. من اسرة ميسورة الحال. كان والده ألفونسو دي أفيلا من أصل يهودي. وأمه تدعي كاتالينا خيخون من عائلة اسبانية مرموقة. منذ طفولته غرس فيه والداه القيم الطيبة والمحبة تجاه الأخرين. كما تعلم منهما المبادئ المسيحية. وكان يقضي أوقات طويلة في الصلاة والتأمل من خلال حضوره المستمر للكنيسة. وكان معروفاً بإخلاصه وإيمانه وإكرامه للسيدة مريم العذراء، كان يضحي بنفسه من أجل الأخرين. ومنذ صغره شعر بدعوة الله. وفى عام 1514م. وهو في الرابعة عشرة من عمره، بدأ دراسة القانون في مدينة سالامانكا، ثم ترك الدراسة قبل التخرج بقليل، لأنه كان يميل أكثر إلى الكهنوت. وعاد إلى مسقط رأسه، وعاش مع والديه. في ذلك الوقت كرس نفسه لحياة التوبة والصلاة. وعندما بلغ العشرين من عمره، غادر منزله لدراسة اللاهوت والفلسفة والكتاب المقدس في سان ألكالا دي إيناريس لمدة ست سنوات. على يد عالم اللاهوت الشهير دومينغو دي سوتو. وسيم كاهناً عام 1526م، فأقام أول قداس في مدينته وبعد انتهاء القداس تناول الطعام مع اثني عشر فقيراً كما فعل يسوع مع الرسل. وبعد وفاة والديه تبرع بكل أمواله وممتلكاته للفقراء والمحتاجين في مدينة ألمودوفار وكان يقدم لهم التعاليم المسيحية. وبعد ذلك ذهب إلى إسبانيا الجديدة كمبشر، وعاش مع صديقه الكاهن فرناندو دي كونتريراس، في حياة الصلاة والتأمل والتبشير بكلمة الله والمساعدة الروحية والمالية لمن هم في أمس الحاجة إليها.