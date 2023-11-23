الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر طن الذرة وفول الصويا وأعلاف الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

اعلاف
اعلاف

شهدت اسعار الذرة وفول الصويا استقرارا في الاسواق حيث سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 13300 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13800 جنيه،بينما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 13800 جنيه، وسجل سعر طن سعر طن الذرة “تركى”: 12900 جنيه، في حين بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2400 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه، وسجل سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 14600جنيه.

أسعار الذرة وفول الصويا اليوم

وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، فيما بلغ سعر كسب صويا محلى 44%: 31000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 33000 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد:32000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، فيما سجل صويا فول فات ”  محلى ”: 36800جنيه ” ارضه، وسجل طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، بينما سجل صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”.

أسعار طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 22-11-2023

أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا اليوم الثلاثاء 21-11-2023

أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا وأعلاف الدواجن اليوم في الأسواق

الذرة بـ13200 وفول الصويا بـ37600 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:19500 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى: 10500جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين ” محلى”: 42000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة:8950 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح   300 جنيه.

أعلاف الدواجن اليوم

وسجل طن اعلاف بادى 22000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 21700 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 21600 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 21400 جنيه للطن وسجل طن العلف بياض بـ 20000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 19700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 19800 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 18500 جنيه.

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