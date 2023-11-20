الذرة بـ13200 وفول الصويا بـ37600 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الذرة وفول الصويا استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنينى “: 14200 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 14200 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 13200 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “تركى”: 13300 جنيه، كما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ”حورس”: 2400 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه.

أسعار الذرة وفول الصويا

وبلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 15000 جنيه، بينما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وسجل سعر كسب صويا محلى 44%: 31000 جنيه، وسجل كسب صويا 46% محلى: 33000 جنيه، وبلغ كسب صويا مستورد:32000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، وسجل سعر صويا فول فات ” محلى ”: 36800جنيه ”أرضه” صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، وسجل سعر صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”، وسجل كسب عباد +36%:19500 جنيه، بينما سجل جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى: 10500جنيه، كما سجل سعر جيلوتين ” محلى”: 42000 جنيه.وسجل سعر طن النخالة الخشنة:8950 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد،وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

وسجل طن أعلاف بادى 22000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 21700 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 21600 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 21400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 20000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 19700 جنيه.وسجل سعر طن بياض 16% بـ19800 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 18500 جنيه.